Alors que la guerre fait rage en Ukraine, les USA tentent d'envoyer un message fort à la Chine de Xi Jinping. Pour rappel, les USA et la Chine vivent des relations difficiles autour de la question de Taïwan mais aussi de l'Ukraine. Sur ce dossier, le Japon s'est aligné sur la position américaine, Tokyo entretenant des relations difficiles avec Pékin. Plus de 50 avions de combat américains et japonais ont survolé les eaux proches du Japon cette semaine.

Une douzaine de chasseurs furtifs F-22 haut de gamme de l'US Air Force, quatre jets furtifs F-35 et 13 jets F-15 et 20 chasseurs japonais F-15 et F-2 ont pris part aux exercices, a rapporté le ministère japonais de la Défense dans un communiqué de presse selon CNN. Pour l'heure les forces armées américaines n'ont pas donné de détails précis sur les exercices menés avec le partenaire japonais. Selon les américain, les avions américains ont mené "diverses missions visant à améliorer la préparation opérationnelle pour défendre le Japon et assurer un Indo-Pacifique libre et ouvert".

Il y a deux mois, le Japon a accusé la Chine et la Russie de procéder à des provocations après des exercices militaires conjoints entre les deux pays. « Nous pensons que le fait que cette action ait été entreprise lors du sommet du Quad la rend plus provocatrice que par le passé », avait déploré le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi. Pour le ministère russe de la Défense, c’est une patrouille qui avait duré 13 heures au-dessus des mers du Japon et de la Chine orientale. L'exercice faisait partie d'un « plan annuel de coopération militaire », a déclaré pour sa part, le ministère chinois de la Défense.