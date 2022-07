Il avait une petite amie qu'il aurait mise enceinte et larguée au finish, afin de s'attacher à son petit ami. Il s'agit de Clarence Yarbrough. Un homme de nationalité Américaine. Il était censé épouser sa fiancée. Cependant, Clarence Yarbrough aurait rencontré son bien aimé le jour même où il devrait épouser sa promise. Il ne s'est pas empêché de laisser tomber la femme qui porte son enfant. Il a choisi se donner en faveur de sa vie amoureuse qu'il devrait partager avec son petit ami Kirk.

Dans une publication sur Facebook qu'il a partagée avant leur mariage, le petit ami de Clarence, Kirk, a fait des révélations sur leur relation. D'après ses dires, il serait en relation avec Clarence depuis bien longtemps. Ils étaient sortis ensemble pendant deux ans avant de se séparer. Ils avaient manqué de se contacter pendant 6 mois. Dans sa publication, kirk a dévoilé librement au monde entier, ce que représente Clarence pour lui.

Clarence Yarbrough est non seulement son "meilleur ami'' mais aussi '' l'amour de sa vie''. Kirk a en outre révélé qu'ils avaient décidé de laisser tomber leur fierté et de parler puisque leurs relations précédentes n'avaient jamais fonctionné. Aux États-Unis, l'émancipation des homosexuels a commencé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La décision de la Cour suprême en 2015 de légaliser le mariage gay au niveau national a posé un jalon important pour les personnes lesbiennes, gays et transgenres aux États-Unis. « Tout le monde a droit à la dignité et à l’égalité, peu importe qui on est, qui on aime ou comment on s’identifie », a déclaré le président Biden.