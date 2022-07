Ce mardi 19 juillet, Brad Pitt n'a pas manqué de surprendre le monde. Lors de l’avant-première berlinoise de Bullet Train, l'acteur américain s'est fait remarqué par son style à la tendance de la jupe pour homme. Est-ce son nouveau style vestimentaire? C'est la question qui taraude l'esprit de la masse.

Brad Pitt a décidé de casser la routine en s'affichant ainsi. Il se présentait en une jupe légèrement évasée, longueur genou. ‹‹ Une pièce que l’acteur américain a fait le choix d’accorder à son blazer de la même teinte- et qui se révélait accompagnée d’une chemise violacée, le tout en lin. Ultime détail original à cette combinaison : des rangers noirs. Des lunettes de soleil et une chaîne en or, accessoires incontournables de sa garde-robe, venaient compléter le tout››.

D'après ‹‹Madame Figaro››, ce n'est pas la première fois que Brad Pitt fait parler de lui pas son habillement hors du commun. L'acteur s'était déjà prêté à ce jeu-là pour le magazine Rolling Stone en 1999. Sous l'œil du photographe Mark Seliger, il avait revêtu des créations similaires à celles de ce mardi 19 juillet. "Muscles saillants, crâne rasé de près, l'ancien mari d'Angelina Jolie portait plusieurs robes à strass, et à motifs dans les pages du magazine. Une prise de position montrant que l'habit ne détermine pas la masculinité".