Le président ukrainien Zelensky, par décret, a nommé Maxim Sobh représentant spécial du pays pour le Moyen-Orient et l'Afrique. "Nommer Maxim Sobh comme représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique", indique le document, publié mardi sur le site Internet de la présidence ukrainienne. De 2018 à mai 2022, M. Sobh a été ambassadeur d'Ukraine en Algérie, et depuis 2021, il avait également en charge la Mauritanie.

Pour rappel, le président Zelensky, dans un message vidéo aux pays de l'Union africaine le 20 juin, a annoncé sa décision de nommer un représentant spécial pour les affaires africaines. Il a également déclaré que le ministre des Affaires étrangères Dmitri Kouleba effectuera sa toute première tournée sur le continent.