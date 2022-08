Le représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique Mikhaïl Bogdanov et l’ambassadeur de Somalie à Moscou Hassan Abdi Daud ont évoqué mardi "le renforcement des liens bilatéraux", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. "Hassan Abdi Daud a parlé du développement de la situation politique et sociale en Somalie après la tenue des élections législatives et présidentielles dans le pays et la formation d’un nouveau cabinet des ministres. Les deux interlocuteurs ont échangé leurs points de vue sur la situation dans la région de la Corne de l’Afrique", a fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères selon Tass.

La Russie a également réaffirmé son soutien aux efforts des autorités somaliennes pour assurer la sécurité et établir une paix civile durable dans le pays. Ce n'est pas le premier pays que la Russie tente de séduire. Plusieurs pays sur le continent africain ne boudent plus leur plaisir de cotoyer la Russie de Vladimir Poutine. C'est le cas du Mali, qui se cherchait de nouveaux alliés après la débâcle française. C'est aussi le cas de la Centrafrique qui a, le premier, effectué un rapprochement stratégique et militaire avec Moscou. Dans ce cas aussi, ces liens se sont renforcés après l'annonce du départ des forces françaises du pays.

Outre ces deux pays qui ont fait un choix marqué pour la Russie, plusieurs autres pays entretiennent de bons liens avec. la Russie. En Afrique centrale, le Cameroun et le Congo ont des partenariats d'achats d'armes russes pour ne citer que ces pays-là. Moscou nie vouloir rentrer en concurrence avec les occidentaux sur le continent rappelant que le pays entretient des liens avec les pays africains depuis des décennies.