En février dernier, Brittney Griner, une basketteuse américaine se faisait arrêter à Moscou pour possession d’une vapoteuse contenant de l’huile de cannabis. La championne olympique est ensuite condamnée à 9 ans de prison début août. Un procès qui est intervenu dans un contexte de tensions entre les Etats-Unis et la Russie à cause de la campagne militaire russe en Ukraine. Avant la condamnation de Brittney Griner, Washington parlait déjà de « proposition substantielle » faite à Moscou pour obtenir la libération de la basketteuse et de Paul Whelan, un ancien soldat américain détenu dans les geôles russes.

"Le marchand de mort"

Le nom de Viktor Bout, avait alors été évoqué par CNN. Ce célèbre marchand d’armes en prison chez l’Oncle Sam devrait être échangé contre Griner et Whelan, annonçait la chaîne américaine. Moscou qui n’avait pas confirmé ses informations vient de le faire. Un diplomate russe a indiqué que son pays négociait effectivement la libération de ce trafiquant d’armes surnommé « Le marchand de mort ».

« Les discussions sur le sujet très sensible d’un échange de (prisonniers) se déroulent via des canaux choisis par nos présidents… (Les noms cités par la presse américaine) « sont effectivement considérés. La Russie cherche à obtenir la libération de Viktor Bout depuis longtemps. La diplomatie silencieuse continue et devrait porter ses fruits si bien sûr Washington se garde de tomber dans la propagande » a déclaré Alexandre Dartchiev, le directeur du département Amérique du Nord au ministère russe des affaires étrangères. C'est du moins ce qu'on peut lire dans un entretien publié par l'agence russe TASS ce samedi 13 août.

"Lord of War"

Le trafiquant d’armes qu’il évoque est emprisonné dans les geôles américaines où il purge une peine de 25 ans de prison. Il est célèbre, au point d’inspirer un film hollywoodien: « Lord of War ». Son personnage est campé par Nicolas Cage.