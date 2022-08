Pete Davidson est un humoriste et comédien américain très connu dans son pays. Sa participation à Saturday Night Live a permis de le révéler au grand public. Ces derniers mois, les médias people s'intéressaient beaucoup à lui et c''était pas à cause de son talent. En effet, l'humoriste entretenait une relation avec Kim Kardashian, une star de téléréalité très populaire. Mais depuis quelques jours, leur relation s'est arrêtée. L'occasion a été propice pour l'ex de Kim Kardashian qui n'est rien d'autres que le rappeur milliardaire Kanye West. Les moqueries de ce dernier aurait poussé Pete Davidson dans une dépression. C'est ce que révèle les médias people depuis quelques heures.

Kim Kardashian et Pete Davidson : c’est fini. C'est l'information que nous vous rapportions il y a quelques jours. La romance entre ces deux stars aux Etats-Unis d'Amérique n'aura duré que quelques mois. 9 mois précisément. Et l'ex de Kim Kardashian qui a eu 4 enfants avec elle ne s'est pas retenu. Il s'est moqué de celui qui est désormais l'ex de son ex-femme Kim Kardashian. Kanye West avait décrété la « mort » de Pete Davidson après sa rupture avec Kim Kardashian. Depuis, le comédien serait entrain de vivre des moments difficiles.

Selon BET qui cite le média People, Pete Davidson serait à la recherche d'aide pour faire face aux harcèlement en ligne après les attaques et les moqueries du rappeur qui a remporté plusieurs Grammy Awards Kanye West. Selon la même source, le comédien de 28 ans aurait même "suivi une thérapie de traumatologie" pendant qu'il filait le parfait amour avec la maman de Psalm West, Chicago West, Saint West et North West à cause des publications de celui qui se fait appeler Ye. « Pete Davidson est largement touché au niveau mental à cause des posts menaçants de Kanye West. L’acharnement et la négativité de la part de Kanye ainsi que ses moqueries sont des menaces pour Pete qui cherche à se faire aider », révèle le média People.