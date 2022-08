La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné par défaut, en 2020, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Komi Koutché à 20 ans de prison et à 500 millions d’amende dans une affaire de mauvaise gestion à la tête du Fonds national de Microfinance (FNM).

Les faits de cette mauvaise gestion qu’on reproche à Komi Koutché remontent à la période de 2008 à 2013 lorsqu’il était le directeur général de cette société d’Etat. Suite à sa condamnation et non content de cette décision, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances de Boni Yayi par le biais de ses avocats conseils ont fait appel devant la Chambre d’appel de la Criet. Ce mardi 02 août 2022, le dossier était au rôle à la session criminelle en appel.

Dans un arrêt rendu le mardi 02 août 2022, selon Frissons Radio, la Chambre d’appel de la Criet a jugé l’appel de l’opposant béninois en exil aux Etats-Unis d’Amérique irrecevable. Quant aux deux de ses collaborateurs condamnés dans ce même dossier, leur peine de 10 ans chacun a été confirmée par cette Chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Démarrée le mardi 02 août 2022, la session criminelle de la Chambre d’appel de la haute juridiction spécialisée prend fin le lundi prochain . Au total cinq (05) dossiers sont programmés.