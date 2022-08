Les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Lorsqu’on parle des élections, la question de la liste électorale retient toutes les attentions. Lors de sa rencontre ce mercredi 03 août 2022 à Cotonou avec les responsables ou représentants des partis politiques, le gestionnaire mandataire de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji ayant à ses côtés pour la circonstance le Directeur général des élections, a déclaré que sa structure qui est chargée de l’actualisation de cette liste électorale est à pied d’œuvre. Il n’a pas manqué pour leur faire le point de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire.

La liste électorale qui sera utilisée pour les Législatives du dimanche 08 janvier 2023 sera une fusion du Registre national des personnes physiques issues du RAVIP et de Liste Electorale permanente informatisée. Le gestionnaire mandataire de l’Anip a fait savoir pendant la rencontre avec les formations politiques que toutes les dispositions, pour qu’il n’y ait pas de doublons, ont été prises.

Ainsi, les personnes décédées et déclarées seront extraites de la base de données. Les acquis capitalisés, le premier responsable de la structure chargée de l’actualisation de la Liste électorale a précisé que l’Anip doit rechercher d’abord ceux qui étaient électeurs dans le cadre de la LEPI et qui ont pu faire le RAVIP et qu’à la suite il faut passer à des étapes d’inclusion pour que certaines personnes ne se sentent pas exclues.

Cyrille Gougbédji a annoncé que le 08 septembre prochain, la Liste électorale informatisée sera affichée. Concernant les autres étapes du processus, du 19 août jusqu’au 2 septembre il y aura édition et impression de la liste provisoire. L’affichage de la Liste provisoire et la collecte des réclamations auront lieu dans la période du 8 septembre au 22 septembre. La prise en compte des réclamations est prévue du 23 septembre au 30 septembre et la publication et l’affichage de la Liste électorale informatisée du 21 octobre au 4 novembre. La Liste électorale informatisée sera transmise à la Cena le 07 novembre 2022.