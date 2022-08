Le Directeur général de la Police Républicaine (DGPR), l’Inspecteur général de Police de 2ème Classe, Somaila Yaya a, selon Le Matinal, à travers une note en date du mercredi 03 août 2022, nommé le Commissaire Principal de police Roger Tawès comme nouveau Directeur de l’Emigration et de l’Immigration (DEI). La décision du DGPR Somaila Yaya précise que l’Officier supérieur promu doit prendre obligatoirement service au plus tard le vendredi 05 août 2022.

Il faut signaler que le nouveau Directeur de l’Emigration et de l’Immigration, Roger Tawès était le Porte-parole de la police républicaine. Il a été nommé à ce poste quelques semaines après sa promotion au poste de Directeur adjoint de l’Emigration et de l’Immigration. Rappelons que Roger Tawès remplace désormais à ce poste Florent Edgard Agbo, ex-directeur de l’Emigration et de l’Immigration. Le Commissaire divisionnaire de police Florent Edgard Agbo a été condamné le lundi 07 mars 2022 par la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) dans l’affaire dite «délivrance de passeports béninois aux camerounais» à 10 ans de prison ferme. Par contre, les six Camerounais à qui les passeports béninois ont été délivrés écopent chacun de 3 ans de prison ferme.