Des béninois grognent depuis quelques jours contre l’ambassade du Bénin au Koweit. Leurs récriminations ont eu un grand écho avec le soutien de l’Ong Bénin Diaspora Assistance de Médard Koudébi. Après plusieurs recoupements, on constate qu’il y a plus d’accusations que de torts et que beaucoup de compatriotes ne semblent pas connaître les lois de leur pays d’accueil. Le 15 août passé, l’Ong Bénin Diasporas Assistance à travers son président lance un SOS au président de la république Patrice Talon. On y lit : « Escroquerie des Béninois à l’ambassade du Bénin au Koweit, 300.000F sans reçu pour chaque laisser passer. Comment l’ambassadeur peut-il faciliter indirectement les escroqueries ? Et n’affiche pas les prix de chaque document de manière visible ?

De plus, il laisse le chauffeur de l’ambassade M. Goutondji Serge collecter l’argent des documents sans reçu à l’ambassade du Bénin au Koweit ». Ce petit texte est accompagné des enregistrements audios en Fon d’une plaignante qui décrit les souffrances que l’ambassade inflige aux ressortissants béninois au Koweit et se plaint des vas et viens inutiles qu’on leur inflige et de la fluctuation des prix du laisser passer. « Ou est ce qu’on va encore trouver 6000F ici. Nous sommes nombreux à qui le chauffeur de l’ambassade a dit cela. Plus grave, il dit qu’au plus tard demain à 15h, si nous n’amenons pas les 6000F, nous ne voyagerons pas. Sans explication, sans rien, 6000F pourquoi ? », fulmine cette plaignante qui accuse l’ambassade de manque d’assistance parce que ledit chauffeur a affirmé que si elle ne complète pas les 6000F, elle devrait se livrer à la police pour rentrer au pays par procédure de rapatriement. Cette procédure est appliquée à tous ceux qui sont arrêtés en situation irrégulière au Koweït et qui sont acheminés dans leur pays d’origine par le gouvernement koweïtien qui prend en charge leurs voyages.

Mauvaise compréhension

Joint au téléphone, le chauffeur Serge Goutondji s’explique : « Une vingtaine de compatriotes se sont présentées à l’ambassade pour dire qu’elles veulent rentrer. D’habitude, elles viennent avec leur argent de billet d’avion, photo d’identité, nom et prénoms des ascendants…bref tout ce qu’il faut pour un laisser passer. Et après on les accompagne pour faire des empruntes. C’est un ainsi qu’un lundi, on les accompagnés un lundi pour prendre les empruntes. Arrivés là bas, les gens nous ont dit qu’il y a trop de monde, de revenir la semaine prochaine. Le jour qu’ils nous ont donné un dimanche. Ce jour là, c’était férié et ils n’ont pas travaillé. Le lundi qui a suivi, on est reparti là bas et on n’a vu personne. Pour les aider, je suis allé à la police d’investigation, et ils ont accepté. Je suis parti avec un premier groupe et un collègue doit venir plus tard avec le reste. Mais après avoir pris 10 personnes, ils ont dit qu’ils sont fatigué, que les autres reviennent un autre jour. J’ai aussitôt appelé mon collègue pour lui dire de ne pas venir car les gens veulent rentrer et ils demandent de revenir le lendemain. Quand on a fini de prendre les empruntes et les résultats sont sortis trois jours après. Trois semaines se sont déjà écoulées et dans cet intervalle, le billet a augmenté de prix. De 155 dinars, les billets sont passés à 170 dinars. Je les ai informés. Après les empruntes, il faut attendre 3 jours encore pour prendre les résultats. Je prends les dossiers pour les amener à la police d’immigration. Mais au moment de prendre les billets, ils sont désormais à 176 dinars. Je leur ai dit de compléter 6 dinars en plus. Beaucoup ont compris mais une dame a commencé à m’insulter. Quelques jours après, on a commencé par lire sur les réseaux sociaux que l’ambassade prend 300.000F chez les compatriotes pour laisser passer. C’est faux, ils ne paient rien pour le laisser passer. C’est l’argent du prix du billet d’avion qu’on leur prend qui vaut ce montant ».

L’ambassadeur Moudjaidou Soumanou Issifou se sent estomaqué par cette information qu’il qualifie d’une campagne de calomnie et de diffamation dressée contre sa personne. Dans ses explications, il affirme que « l’ambassade n’avait pas pour rôle d’aider les citoyens à faire des courses ou formalités policières ou administratives. Si nous le faisons c’est pour aider nos compatriotes car souvent ils ne comprennent ni l’arabe, ni l’anglais et ne maitrisent pas les procédures. Nous mettons les véhicules de l’ambassade à leurs dispositions pour les transporter. Ce n’est pas dans nos attributions. C’est moi qui ai institué ça pour aider nos compatriotes. Il m’est arrivé parfois de payer de ma poche des billets d’avion pour des compatriotes. Et nous ne prenons pas le moindre kopeck chez eux. Dans quel pays au monde, des ambassades font tout cela ? », s’indigne l’ambassadeur qui ne comprend pourquoi c’est lui le bienfaiteur qui est encore attaqué. Selon plusieurs autres agents de l’ambassade, ce sont des aides que l’ambassade porte aux Béninois. Et ce travail aborde le temps des agents dont certains sont obligés de travailler pendant des heures sans repos. « Ce travail me fatigue et me prend assez de temps. Je suis fatigué et de plus en plus malade. Je le fais parce que l’ambassadeur me le demande sinon je suis chauffeur et mon travail est de conduire », clarifie Serge Goutondji.

Informel

Beaucoup de nos compatriotes arrivent au Koweit sans...

Lire la suite dans le journal pdf du jour