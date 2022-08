Plus de six mois après le démarrage de l'offensive russe, aucun signe pour le moment ne laisse croire que les hostilités vont s'achever bientôt. Chaque camp reste toujours autant impliqué dans les combats qui font de nombreuses victimes de part et d'autre. C'est dans ce contexte que des médias comme le DailyMail ont rapporté ce samedi que des dizaines de chars et de voitures blindées ont été envoyés en Crimée, une région qui est dans la Fédération de Russie depuis 2014.

Alors que l'offensive russe se poursuit en Ukraine, Moscou continue de déployer son matériel militaire. En effet, selon les publications de plusieurs médias ce samedi dont le DailyMail, des dizaines de chars T-80 et T-72 et des voitures blindées ont été envoyés par le pays de Poutine en Crimée par le biais de trains du pays. Le média britannique a diffusé une vidéo montrant le matériel militaires qui est acheminé en Crimée. Récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirmait que la Russie a mis les européens «aux portes d’une catastrophe nucléaire».

La Russie a mis les Ukrainiens, tout comme l’ensemble des Européens, aux portes d’une catastrophe nucléaire", avait affirmé Volodymyr Zelensky, le numéro un ukrainien. Il avait également appelé à une réaction plus rapide de l'AIEA. "La réaction de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) devrait être beaucoup plus rapide qu’elle ne l’est", a affirmé M. Zelensky.