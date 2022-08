La cybercriminalité reste un fléau important malgré les opérations spectaculaires mises en place par les services de sécurité un peu partout dans le monde. En Afrique, plusieurs unités spéciales ont été mises en place pour lutter contre les cybercriminels. Mais ces derniers sont toujours très actifs malgré tout. Trois Nigérians ont été extradés du Royaume-Uni et sont arrivés aux États-Unis. Ils sont accusés d'être impliqués dans des stratagèmes de fraudes en ligne.

Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, les suspects se prénomment Oludayo Kolawole John Adeagbo encore appelé John Edwards ou John Dayo, un citoyen nigérian de 43 ans, résident britannique et Donald Ikenna Echeazu qui se faisait appeler Donald Smith ou Donald Dodient et le dernier suspect Olabanji Egbinola. Selon les USA, les trois hommes ont participé à des fraudes via courrier électronique visant des citoyens américains du Texas et de la Virginie. Ce n'est pas le premier nigérian qui tombe dans les mailles de la justice américaine. En 2020, le célèbre influenceur nigérian Hushpuppi se faisait arrêter à Dubaï puis extradé vers les Etats-Unis. Son procès a été plusieurs fois repoussé et devrait se tenir dans les prochains mois.

Hushpuppi, de son vrai nom Ramon Abbas possède 2,8 millions d'abonnés sur instagram à ce jour. Il exposait sur le réseau social sa vie de luxe, ses voyages en jet privé et ses vêtements de marque. Lors de son arrestation, la police a retrouvé 40 millions de dollars en liquide. Il affirmait à ses abonnés avoir fait fortune dans l'immobilier. D'après la presse américaine il risque jusqu'à 20 ans de prison.