Il était très content de rejoindre le FC Barcelone, il y a quelques semaines. Du FC Séville au Barça, c’est clair que le défenseur français avait franchi un cap dans sa carrière. Seulement, la joie des premières semaines s’est depuis estompée. Le joueur n’est actuellement pas content de sa situation en Catalogne. En effet, depuis qu’il est arrivé au Barça, le joueur n’a joué le moindre match de Liga. Pour l’heure, le club n’arrive pas à l'inscrire dans l’effectif devant jouer cette saison. Pour y arriver, le Barca doit tirer 20 millions de la vente des joueurs devenus indésirables au club pour régulariser la situation du défenseur central français. C’est du moins, ce qu’indique AS, le quotidien sportif ibérique.

La coupe du monde en ligne de mire

Sport, un autre journal assure que français Jules Koundé n’envisageait pas un tel scénario quand il débarquait en Catalogne. Il s’attendait à disputer le match d’hier dimanche avec son nouveau club. Le joueur qui a de l’ambition compte aussi faire partie de l’effectif des Bleus pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en novembre. Et l’Equipe de France sera en regroupement lors de la trêve de septembre prochain. Un dernier rassemblement avant cette messe du football mondial. Didier Deschamps ; le sélectionneur francais doit annoncer sa liste en début du mois prochain, et le fait que Jules Koundé ne joue pas encore ne milite vraiment pas à sa faveur pour une possible sélection.

« Ça me gêne parce qu’on l’a recruté pour qu’il joue »

Xavi, le coach barcelonais dit comprendre l’état d’esprit du joueur. « Ça nous embête tous, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Mateu (Alemany) et Jordi (Cruyff) sont en train de faire un travail extraordinaire. Ça me gêne parce qu’on l’a recruté pour qu’il joue » a assuré l’ex-joueur blaugrana devenu entraîneur. Pour lui, les premiers à être contrariés par cette situation sont Mateu, le directeur du football et Jordi. Il ajoute que Jules Koundé comprend la situation et espère que le club aura plus de chance cette semaine pour régler ce problème.

Le temps est compté pour le FC Barcelone. Ils ont maintenant 9 jours pour trouver une solution. On apprend que Koundé disposerait d’une clause qui devrait lui permettre de partir du club s’il n’est toujours pas inscrit au 31 août. Le souhait du FC Barcelone et de l’ex-joueur du FC Séville, c’est justement de ne pas en arriver là.