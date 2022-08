WhatsApp est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au cours des dernières années. Avec le développement de la technologie et la production de smartphone de plus en plus performant, le besoin de garder le contact avec ses proches quelque soit notre position sur notre planète est devenu primordial. Très rapidement, WhatsApp s'est imposé dans nos smartphones et aujourd'hui des millions pour ne pas dire des milliards de personnes l'utilisent au quotidien. Selon Presse Citron, une nouvelle fonctionnalité va faire son apparition dans l'application.

Bientôt une nouvelle fonctionnalité sera disponible dans WhatsApp. Et cela concerne les groupes créés dans l'application disponible dans presque tous les smartphones. Jusqu'à présent, les marges de manœuvres des administrateurs des groupes étaient plus moins limitées mais avec l'annonce faite par des médias spécialisés concernant une fonctionnalité qui serait actuellement testée, les administrateurs pourront aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui.

En effet, selon Presse Citron qui cite le site WABetaInfo, les administrateurs pourront désormais supprimer les messages dans un groupe WhatsApp. Selon cette source, l'administrateur d'un groupe WhatsApp pourra désormais « supprimer pour tout le monde » des messages et ceux-ci ne seront plus visibles par aucun membre du groupe. Pour le moment, la date de mise en service de cette nouvelle fonctionnalité n'est pas connue pour le moment.