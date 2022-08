La situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia continue d'inquiéter les autorités y compris en occident. Les deux camps s'accusent dans les bombardements qui ont lieu depuis des semaines autour de la centrale nucléaire. Pour les Ukrainiens, la Russie bombarde les alentours de la centrale pour mettre la pression sur le régime de Kiev. Il faut rappeler que la centrale est sous le contrôle de la Russie depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

La Russie espère qu’une mission d'inspection de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijjia se tiendra indépendamment de l'influence de l'Ukraine, a déclaré ce dimanche à la télévision russe la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova. "Nous partons du fait qu'elle [l’inspection de l'AIEA] doit avoir lieu indépendamment de l'impact destructeur du régime de Kiev et tous ceux qui se tiennent derrière, tous ceux qui utilisent le site nucléaire comme un simple outil même plus de chantage mais de terrorisme. Parce que ce à quoi se livre le régime de Kiev autour de la centrale nucléaire de Zaporojie est du terrorisme nucléaire. Et ce dernier ne relève pas uniquement de ceux qui détiennent des armes nucléaires ou des armes nucléaires sales, il peut arriver comme nous le voyons maintenant." a déclaré la porte-parole relayée par Tass.