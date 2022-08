La marque française Renault a été retirée de la liste des marchandises autorisées pour les importations parallèles en raison de l'engagement d'Avtovaz en matière de service de garantie, a déclaré le ministère russe de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué. Le constructeur russe reprendra également la vente de pièces détachées de Renault.

"Un autre changement important a été l'exclusion de la marque Renault de la liste des importations parallèles, car Avtovaz a assumé des obligations de fournir un service de garantie pour cette marque, y compris la vente de pièces détachées", indique le communiqué. Dans le même temps, la liste comprend des marques de pièces automobiles, de produits radioélectroniques, de l'industrie chimique et d'autres marchandises.

"Ainsi, Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware et d'autres pourront désormais être fournis dans le cadre d'importations parallèles. Ces changements étaient nécessaires car l'indicateur le plus important de l'efficacité du mécanisme d'importation parallèle est la disponibilité de tous les biens nécessaires aux citoyens et aux entreprises industrielles russes", a ajouté le ministère de l'Industrie et du commerce. (Tass)