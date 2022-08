Par le canal d’une publication sur Facebook ce mardi 30 août, le Commandement opérationnel sud de l'Ukraine (OCS) a fait le point d’une contre-offensive majeure sur les positions russes. Il s’agit en effet d’une tentative des forces ukrainienne de reprendre le territoire précédemment perdu. La ville de Kherson, perdue plus de six mois après le début de l'invasion russe est également dans le viseur des forces ukrainiennes.

« La situation dans notre zone opérationnelle est constamment tendue », a déclaré OCS dans le message. « L'ennemi poursuit les opérations de combat au niveau tactique, tente de faire tourner les unités. La démonstration de force est effectuée avec l'aide de l'aviation. Au cours de la journée, il a attaqué nos positions 5 fois, mais sans succès. », a-t-il poursuivi. Il fait également remarquer que les équipes ukrainiennes ont réussi à semer de dégâts sur plusieurs points de l’ennemi.

Plusieurs soldats russes tués

« Nos unités d'artillerie ont infligé des dégâts à 13 points de contrôle ennemis dans les districts de Kherson, Beryslav et Kakhovsky », martèle-t-il. « Les positions de défense aérienne de l'ennemi ont été attaquées avec six frappes aériennes utilisant divers moyens d'attaque aérienne. », a-t-il établi comme point. Quelques heures plus tôt, le responsable ukrainien déclarait notamment que 41 soldats russes avaient été tués. Toujours selon cette annonce, plusieurs entrepôts de munitions russes avaient été détruits et une liste mise à jour des équipements russes détruits a été publiée. D'autres systèmes d'artillerie et de mortier qui auraient été détruits lundi comprenaient plusieurs unités "Hyacinth-S", "Nona-S", "Akatsiya" et "Msta-S".