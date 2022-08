Depuis le 24 Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Au fur et à mesure que le temps passe, la tension n'est pas baissé et les deux camps en conflit sont toujours autant impliqués dans la guerre. Alors que les occidentaux apportent leur soutien à l'Ukraine en lui fournissant les moyens de tenir face aux forces russes, Pyongyang aurait proposé cent mille «volontaires». L'information aurait été rapportée par une chaine russe selon le média américain New York Post.

La Corée du Nord de Kim Jong-Un aurait proposé son aide à la Russie qui depuis plus de cinq mois maintenant a lancé une offensive en Ukraine. C'est en tout cas ce que révèle le média américain New York Post qui cite la chaîne russe Channel One. Selon le média américain, Igor Korotchenko, un spécialiste de la défense russe aurait déclaré sur les antennes d'une chaine russe que Pyongyang aurait proposé 100.000 "volontaires" à la Russie pour l'aide dans son offensive en Ukraine.

"Il y a des rapports selon lesquels 100 000 volontaires nord-coréens sont prêts à venir participer au conflit", a affirmé Igor Korotchenko sur la chaîne russe Channel One. Selon le média américain Igor Korotchenko aurait vanté la "richesse d'expérience de la Corée du Nord en matière de guerre de contre-batterie". Il y a quelques jours, nous vous annoncions que l’Iran va livrer des drones pour combattre en Ukraine. Quelques jours plus tard, l’Iran a affirmé que le pays ne soutient aucune partie dans le conflit Ukraine - Russie.