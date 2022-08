Un plus tôt dans ce mois d’août, la résidence de l’ancien président américain Donald Trump à Mar-a-Lago avait été perquisitionnée par le FBI. Selon le Washington Post, la police fédérale américaine était à la recherche de documents classifiés qui concerneraient les armes nucléaires. Comme on pouvait s’y attendre, cette descente inopinée du FBI au domicile de l’homme d’affaires a fortement déplu à ce dernier qui n’a pas manqué d’user de sa verve habituelle pour dénoncer cet état de chose sur sa plateforme Truth Social. L’application a d’ailleurs connue un fort taux de téléchargement après cette perquisition du FBI selon « Newsweek ».

« La vengeance pour Mar-a-Lago sera brutale »

La côte de popularité du milliardaire républicain également. Et comme ce dernier, n’a pas montré un désintérêt pour la Maison Blanche depuis son départ du pouvoir, les médias américains spéculent sur sa candidature à la présidentielle de 2024. Celui-ci semble d’ailleurs apporter de l’eau à leur moulin. En effet, il a repris sur son réseau Truth Social, le titre d’un éditorial du « Wall Street Journal ». L’article d’opinion indiquait : « La vengeance pour Mar-a-Lago sera brutale ». La rédactrice fait savoir que les démocrates au pouvoir utilisent le FBI et la justice contre Donald Trump, ce qui justifie la perquisition de sa maison. Pour elle, le retour de bâton, est bien probable, quand les républicains seront de retour au contrôle du FBI et du ministère de la justice.

"De plus en plus de personnes (lui demandent) d’annoncer sa candidature »

Le « New York Post » pense que cette perquisition de la demeure floridienne du milliardaire américain devrait accélérer l’annonce de sa candidature. Un membre de l’entourage de Trump indique même que « de plus en plus de personnes demandent (au magnat de l’immobilier) d’annoncer sa candidature ». Actuellement, Donald Trump n’a pas une concurrence redoutable au sein des Républicains. Liz Cheney, celle qui fait office d’adversaire au 45ème président des Etats-Unis n’a pas remporté les primaires du GOP pour les élections au Congrès. La conservatrice a été battue assez largement dans le Wyoming par un pro-Trump.

La plupart des candidats sortis gagnants des primaires pour les élections au Sénat sont des pro-Trump jusqu’à présent. Le Wall Street Journal » est persuadé que le milliardaire républicain pourrait retourner à la Maison Blanche en 2024 si l’enquête dont il fait l’objet de la part du FBI est vue comme une "persécution politique".