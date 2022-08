Il y a quelques jours, votre site d'informations vous annonçait que la Chine va envoyer des soldats pour des exercices militaires conjoints avec la Russie. Ce lundi matin, des médias internationaux ont annoncé l'arrivée en Russie de plusieurs contingents de soldats étrangers dans le pays de Poutine justement pour ces exercices militaires. En dehors de la Chine qui participe à l'exercice militaire baptisé Vostok-2022, plusieurs autres pays sont attendus comme l'Inde, la Biélorussie pour ne citer que ceux-là.

«Des contingents militaires étrangers participant aux exercices Vostok-2022 sont arrivés au terrain d'entraînement Sergueïevsky dans le Kraï du Primorié (dans l'Extrême-Orient russe) et ont commencé à se préparer et à recevoir leurs équipements et leurs armes», a déclaré le ministère russe de la Défense. Au total, «plus de 50.000 militaires, plus de 5000 pièces d'armement et d'équipement militaires, dont 140 aéronefs et 60 navires de guerre et de soutien» seront mobilisés, poursuit le communiqué. Le ministère russe n'a toutefois pas précisé le nombre de participants par pays.

Pour rappel, il y a quelques jours; la Chine dans un communiqué précisait l'objectif de ces exercices militaires qui ne sont en rien liés à la situation actuelle concernant le dossier ukrainien. "L'objectif est d'approfondir la coopération concrète et amicale avec les armées des pays participants, d'améliorer le niveau de collaboration stratégique entre les parties participantes et de renforcer la capacité à répondre à diverses menaces pour la sécurité" peut-on lire dans un communiqué officiel