Plusieurs pays occidentaux ont imposé de lourdes sanctions à la Russie depuis que le pays dirigé par Vladimir Poutine a lancé une offensive en Ukraine. Ces mesures prises ont été prises par ces pays pour faire pression sur les autorités afin qu'elles arrêtent son offensive. De son côté, la Russie qualifie les pays qui ont pris ces mesures "d'inamicaux". Ce vendredi, la Russie a déclaré que la France fait partie des pays "inamicaux".

La France n'est plus un pays ami de la Russie. Cela à cause des sanctions et autres actions que le pays dirigé par Emmanuel Macron menées contre la Russie. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ce vendredi 05 Août 2022. "La France est un pays inamical en raison des actions que la France mène envers notre pays", a déclaré le porte-parole du Kremlin. Pour rappel, le président Macron a traité la Russie de «puissance impériale coloniale» il y a quelques jours.

Le numéro un français a tenu ses propos pendant sa tournée africaine. Depuis le Bénin, Macron a dénoncé une guerre territoriale lancée par Moscou et qualifié la Russie de «puissance impériale coloniale». «La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen, c'est une guerre du début du 20e, voire du 19e siècle, je parle sur un continent (l'Afrique, NDLR) qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales» «d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts», a affirmé le numéro un français Emmanuel Macron