Désigné le 29 mai 2022, le nouveau Roi de Savalou, Dada Ganfon Gbaguidi XV a effectué ce vendredi 12 août 2022 sa sortie officielle après son intronisation il y a une semaine. Il règne donc de toute sa majesté sur le royaume de Savalou. A travers une cérémonie solennelle, le nom de trône du Roi désigné a été rendu public à tout le royaume ainsi que le signe de son règne et ses priorités pour le royaume, ceci en présence des dignitaires de la Cour royale, d’autres rois, des personnalités socio-politiques, des cadres et notables de la commune.

Concernant les priorités du Roi dada Ganfon Gbaguidi XV pour le royaume de Savalou, le ministre des Affaires étrangères de la Cour royale de Savalou, Conrad Gbaguidi, président de l’Association de développement de la commune de Savalou, reçu sur Radio Bénin toujours ce vendredi 12 août 2022, a déclaré que leur Roi est sorti et que c’est le Roi Ganfon Gbaguidi XV et que le nouveau souverain a reçu également un nom de son chef de collectivité et de la ‘’Tassinon’’ principale du royaume qui est « Tossa ». Le nom « Tossa », selon le ministre des affaires étrangères de la Cour Royale de Savalou, voudra dire : « peuple apaisé, le peuple doit être apaisé ».

Conrad Gbaguidi a, par la suite, pensé que beaucoup de réformes vont être mises en oeuvre par le nouveau Roi afin que ces réformes, dit-il, puissent profiter à la commune. Il pense que le travail ensemble, main dans la main pouvoir traditionnel, pouvoir républicain et également l’intervention de l’institution qu’il représente, l’Association de développement de la commune de Savalou, cela fait désormais, selon lui, trois (03) tandems assez importants pour doter Savalou de vrais outils de développement pour la commune. Le nouveau souverain installé, le regard de la population de Savalou est désormais tourné vers le développement de leur cité.

Comblé que cet instrument qui manquait et qui est sacré soit désormais mis en place, Conrad Gbaguidi se réjouit que les fils et filles de Savalou peuvent travailler ensemble et faire en sorte que « cet apaisement dont on parle puisse être de mise ». Avec l’arrivée du Roi dada Ganfon Gbaguidi XV au trône, il nourrit l’espoir que cela puisse aller dans le sens où tout le monde va pouvoir réfléchir ensemble. Selon le président de l’Association de développement de la commune de Savalou, plusieurs axes seront abordés mais cela nécessite que les fils et filles de Savalou se mettent autour de la table pour discuter des choses qui concernent leurs familles, les sujets importants tels que l’agriculture, l’éducation. « Vous savez dans un peuple marqué par l’histoire comme le nôtre, la voix du Roi est reine » a-t-il lâché.