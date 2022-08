Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a déclaré dimanche à Berlin que l’Alliance atlantique n’avait jamais été une menace pour la Russie. "L’Otan n’a jamais été une menace pour la Russie", a-t-il dit, en répondant aux questions du public lors de la journée portes ouvertes à la Chancellerie fédérale. Et d’ajouter qu’à la proposition du président russe Vladimir Poutine de relancer le dialogue sur le contrôle des armements, l’Otan et les États-Unis ont répondu par l’affirmative. M. Scholz a affirmé qu’étant donné ces éléments, il n’y avait eu de raisons réelles pour l’escalade actuelle en Ukraine rappelle Tass.

Avec cela, le chancelier allemand a fait remarquer que, comme "de nombreux autres [politiques]", il avait eu des pourparlers avec le président russe. "Sur un point, j’ai très explicitement dit [à Poutine] que lui aussi, il savait que l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan n’était pas à l’ordre du jour ", a souligné M. Scholz. Il y a quelques semaines, la Russie a accusé l'OTAN de débuter une course aux armements. L'OTAN (via les USA et leurs alliés européens) soutiennent fondamentalement l'Ukraine dans la guerre, même si l'Alliance refuse d'y participer directement. La Chine avait elle aussi accusé l'OTAN de vouloir s'étendre en Asie sous une nouvelle forme. Pékin a mis en garde contre un soutien des États-Unis à Taïwan mais aussi contre une version de l'OTAN dans le pacifique.