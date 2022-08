Apple est une entreprise technologique américaine qui produit et vend des terminaux électroniques à l'attention du grand public tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables mais aussi des logiciels. La firme américaine a pris l'habitude de produire périodiquement de nouveaux terminaux et met à jour son système d'exploitation maison. Alors que son tout nouveau modèle l'iPhone 14 va être lancé bientôt, la firme américaine a fait une demande spéciale à ses sous-traitants à Taïwan pendant que la tension est palpable entre Pékin et les autorités de l'île.

Une demande spéciale a été formulé par le géant de la technologie Apple qui produit depuis plusieurs années des terminaux électroniques qui sont vendus un peu partout sur le globe. En effet, la firme a demandé à ses sous-traitants basés à Taïwan d'inscrire sur l'étiquette de leurs produits qui seront envoyés dans l'empire du milieu « fabriqué à Taipei, Chine » ou « fabriqué à Taïwan, Chine ». L'information a été révélée par le média japonais Nikkei Asia.

Avec cette décision, le géant du numérique voudrait respectée une loi en vigueur dans l'empire du milieu concernant tous les produits destinés au marché chinois. Selon le média japonais, Apple a formulé cette demande à ses sous-traitants le vendredi 05 Août dernier. Elle intervient alors que le dossier Taïwanais fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours après la visite de Pelosi sur l'île. La firme américaine ne veut surement pas froisser les autorités chinoises alors qu'elle s'apprête à lancer son tout nouveau modèle. Et s'il était boycotter en Chine, les conséquences pourraient se ressentir sur la durée.