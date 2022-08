En Tanzanie, le chanteur Kizz Daniel est ressorti libre de sa garde à vue. Star parmi les stars, Kizz Daniel connaît une exposition fulgurante grâce à son titre Buga. Titre qui lui a ouvert les portes des radios américaines alors qu'il était déjà bien avant cela une star confirmée au Nigéria et en Afrique en général. Pour rappel, il avait été arrêté à Dar es Salaam et accusé de rupture de contrat pour ne pas avoir offert une prestation alors qu'il avait été payé pour. Très déçus, ses fans tanzaniens ont manifesté leur mécontentement sur la toile et aussi lors de son arrestation.

Libéré, le chanteur veut désormais se faire pardonner. Il s'est excusé de ne pas s'être produit lors d'un spectacle en Tanzanie dimanche. Stephen Uwa, le promoteur d'une émission affirme avoir payé 60 000 $ à la star de la musique et l'avoir supplié pendant plus de cinq heures en vain. « Il a dit que la compagnie aérienne n'avait pas apporté son sac. C'est pourquoi il n'a pas pu jouer parce que sa chaîne en or n'est pas là et qu'il n'avait qu'une seule chaîne en or au cou. Il voulait tout... Je lui ai acheté des vêtements différents mais il a dit qu'il ne peut pas jouer sans son or sur le cou » a affirmé M. Uwa.

«Je veux m'excuser... Les gens se déchaînaient déjà... les fans se déchaînaient, ce qui, je le sais, était par amour. Donc, pas de manque de respect envers les fans… Je ne voulais pas manquer de respect aux fans. Ce n'était jamais intentionnel. Je voulais performer. Je suis venu en Tanzanie pour jouer, mais à cause de certaines circonstances bien au-dessus de mon pouvoir, nous n'avons pas pu y arriver. J'ai même accepté de m'associer avec eux cette fois-ci...Je m'excuse une fois de plus auprès du peuple tanzanien, et j'espère que vous me donnerez une autre chance de vous donner un spectacle, de vous donner un vrai spectacle, un beau spectacle Ce vendredi, un spectacle gratuit... Je vais m'associer à Str8up Vibes pour que cela se produise. Je dois m'excuser auprès des fans. Rien de tout cela n'était intentionnel » a déclaré Kizz Daniel lors d'une conférence de presse improvisée.

Expliquant la raison de son absence au spectacle, Kizz Daniel a déclaré qu'à son arrivée à Nairobi en provenance de Kampala, l'avion dans lequel il était censé voler (vol de correspondance) était déjà parti. Il est ensuite resté à Nairobi pendant huit heures et a obtenu un vol de correspondance à 20h30. À son arrivée à Dar es Salaam, il a déclaré avoir découvert que certaines de ses affaires avaient été oubliées. « Les organisateurs m'ont assuré que nous aurions d'autres équipements. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 21 heures et avons envoyé mon groupe dans la salle pour s'entraîner. Malheureusement, le groupe a échoué car les fans étaient déjà entrés dans la salle... J'ai essayé de contacter les designers ici pour obtenir des vêtements. Quand j'ai décidé de quitter la salle, on m'a dit que c'était déjà dangereux. Les fans se sont fâchés... Nous avons convenu avec les organisateurs que nous nous excuserons auprès des fans et organiserons un autre spectacle... Le deuxième jour, la nouvelle s'est répandue et la police m'a suivi jusqu'à l'hôtel, non pas pour m'arrêter mais pour m'interroger sur ce qui s'était passé», a-t-il déclaré.