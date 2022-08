Julien Bouadjie plus connu sous son nom d'artiste Tayc est un auteur-compositeur-interprète très connu en France et même au delà des frontières. Il a du succès auprès des jeunes et ses chansons sont interprétés lors des concerts comme un hymne. Il y a quelques jours, Tayc était en concert en Côte d'Ivoire où il a créé une polémique. Hier vendredi, Tayc a pris une décision radicale qu'il a annoncé sur le réseau social TikTok.

Tayc a pris une résolution après la polémique qui a éclaté suite à son concert dans le pays de Ouattara. En effet, pendant qu'il était sur scène, Tayc a invité une fan avec qui il a exécuté une danse endiablée qui a choqué de nombreuses personnes. Plusieurs jours après que la polémique a éclaté, l'artiste d'origine camerounaise s'est exprimée sur TikTok et a révélé la résolution qu'il a prise.

Exhibant un tissu blanc, Tayc a assuré que désormais plus aucune fan ne montera sur scène pendant ses concerts. « A compter de ce jour vendredi 19 août 2022, je ne ferai monter plus aucune fan sur scène, c’est décidé, terminé, Messieurs dames, drapeau blanc agité, traité de paix. Vous pouvez enfin réinviter vos copines, vos cousins, vos amis, vos sœurs, au concert, c’est bon, il aura un partage musical, et une lecture d’un roman policier pourquoi pas », promet la star d'origine camerounaise.

Quelques jours auparavant, Tayc avait réagi à la polémique et ses propos avaient choqué encore plusieurs internautes. ''C'était un moment incroyable, pourquoi blâmer la jeune femme ? D'ailleurs, j'aimerais la revoir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps et donc je pense que quand cela arrive, on peut se laisser emporter par les événements. C'est juste quelques minutes de plaisir, ce sont des situations qui arrivent partout dans le monde donc je ne vois pas en quoi cela peut déstabiliser un couple. Mon ami reprend ton bébé", avait affirmé Tayc.