La campagne militaire russe en Ukraine est entrée dans son sixième mois. En effet, c'est le 24 février 2022 que Moscou a déclenché cette opération vivement condamnée par les Occidentaux. Hier mercredi 24 août, le pays célébrait sa fête nationale. Une célébration dont les ukrainiens s'en souviendront puisque c'est ce jour qu'a choisi la Russie pour attaquer la gare ferroviaire de Tchapliné, dans la région de Dnipropetrovsk (centre de l'Ukraine).

"Plus de 200 militaires de la réserve des Forces armées ukrainiennes"

Selon Moscou, le missile Iskander a atteint un train militaire dans cette gare tuant "plus de 200 militaires de la réserve des Forces armées ukrainiennes". Kiev ne confirme pas ce bilan. Il parle seulement de 25 morts après cette frappe. Parmi les victimes, se trouve deux enfants selon le bilan des autorités ukrainiennes. Elles ajoutent que les frappes ont également touchées des maisons de ce village de quelque 3000 âmes. Dans son communiqué annonçant la mort des soldats ukrainiens, le ministère russe de la Défense dit avoir également détruit des équipements.

Ils se rendaient dans les "zones de combat"

Selon lui, ces militaires ukrainiens se rendaient au front, c'est-à-dire dans les "zones de combat" dans l'est du pays. Les Occidentaux n'ont pas manqué de condamner cette frappe. Rappelons que la Russie a débuté sa campagne militaire en Ukraine le 24 février 2022. Le 15 août, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) recensait un total de 13.212 victimes civiles en Ukraine. Un peu plus en détail, il y aurait eu 5.514 morts et 7.698 blessés selon l'agence spécialisée de l'ONU.