À l’occasion de l'anniversaire de l'attentat de l'aéroport de Kaboul qui a eu lieu le 26 août 2021 et a coûté la vie à treize militaires américains, le président américain Joe Biden a promis de continuer à "chasser les terroristes" dans le monde entier. Le texte de sa déclaration a été diffusé vendredi par le service de presse de la Maison-Blanche. "Après cette terrible attaque à l'aéroport de Kaboul, nous avons repris avec une force redoublée notre impitoyable campagne mondiale contre l'État islamique* et d'autres terroristes qui menacent les Américains. En février, nous avons éliminé le chef de l'État islamique en Syrie, et le mois dernier à Kaboul le chef d'Al-Qaïda**", a déclaré le président américain.

Selon M. Biden, Washington poursuit maintenant sa lutte contre le terrorisme "sans mettre en danger des milliers de militaires [américains] sur le terrain en Afghanistan". "Et mon administration continuera à chasser les terroristes qui cherchent à nuire aux États-Unis, où qu'ils se trouvent", a promis le président. Le 1er août, M. Biden a annoncé l’élimination à Kaboul du chef d'Al-Qaïda, Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri. Selon lui et d'autres responsables américains, le terroriste a été éliminé le 31 juillet à la suite d'une frappe d'un drone américain. Le 3 février, Joe Biden a également rapporté que les forces armées américaines avaient mené une opération antiterroriste dans le nord-ouest de la Syrie, à la suite de laquelle le chef de l’État islamique Abou Ibrahim al-Hachimi al-Qourachi a été tué.

Après l'annonce au printemps dernier par les États-Unis de la décision de retirer leurs forces armées d'Afghanistan, le mouvement radical Taliban*** a lancé une vaste opération visant à établir son contrôle sur le pays. Le 15 août, les radicaux sont entrés sans combattre à Kaboul et le président afghan Ashraf Ghani a quitté le pays. Le 26 août, l'aéroport de Kaboul a subi une attaque terroriste qui a tué plus de 200 personnes, dont 13 militaires américains.