La star américaine Snoop Dogg s’embarque dans une nouvelle aventure. En effet, par le canal d’un communiqué, le chanteur annonce qu’il produira conjointement la comédie The Underdoggs avec MGM sous la bannière de Death Row Pictures. Selon les précisions apportées sur ce projet, le rappeur américain serait derrière l’idée originale du film avec sa partenaire de production Constance Schwartz-Morin. Tout serait parti de son expérience de coach au sein de la Snoop Youth Football League.

Inspiré de l'expérience de coach

La star américaine incarnera la figure du NFL Jaycen Jenning. On retient également que Charles Stone se chargera de la réalisation. Danny Segal et Isaac Schamis quant à eux s’occupent de l’écriture. « (Être coach) nous a apporté des leçons de vie inestimables que nous avons pu partager avec les enfants dans des situations similaires à la mienne quand je grandissais. Mon espoir est que ce film apporte un éclairage sur les réalités auxquelles les enfants et les adultes font face dans les quartiers et dans le monde complexe du football », a fait savoir la star américaine dans un communiqué.

Agressions sexuelles

Notons que ce projet intervient dans un contexte où le rappeur et directeur de maison de disques, Snoop Dogg est confronté à une poursuite judiciaire relative à des agressions sexuelles. La plaignante, est une femme qui autrefois, avait accusé cet homme de ces mêmes faits. Ces nouvelles accusations ont refait surface devant un tribunal de district de Californie le mercredi 20 juillet. Cette nouvelle plainte comprend les allégations initiales d'agression sexuelle et de batterie sexuelle, ainsi que de nouvelles allégations de diffamation.