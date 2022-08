Pour lutter contre la prolifération des pythons, les autorités de la Floride ont décidé d’organiser une chasse aux pythons dans la région des Everglades. Près de 900 chasseurs, certains équipés de carabine à plomb au cas où, se sont inscrits à cette chasse gigantesque et intensive qui devrait durer une dizaine de jours. Une récompense spéciale est prévue pour celui qui aura capturé le plus de pythons. Il faut dire qu'il s'agit d'une question vitale pour l'ecosystème de la région. "J'adore les serpents. Je déteste que nous devions faire ça, mais ils sont envahissants et changent tout l'écosystème." a déclaré une chasseuse de serpent à la télévision américaine.

Selon CNN, Des cerfs, des ratons laveurs, des opossums et d'autres animaux affluaient autrefois dans la région du parc national des Everglades, dans le sud de la Floride. Les pythons auraient à eux seuls raflé un bon nombre de la population des animaux ci-dessus cités. La région a décidé d’organiser cette chasse spéciale pour en venir à bout de ce serpent géant qui s’est répandu dans la région en quelques décennies. La première présence signalée de pythons en Floride remonte à 1979. Depuis, l’espèce s’est reproduite à une vitesse record. Le gagnant de cette compétition devrait remporter 2500$. Pour rappel, les autorités ont retiré des espaces naturels plus de 15000 pythons depuis le début des années 2000.

D’autres espèces menacent la Floride

Le climat de la Floride n’est pas propice qu’aux reptiles. D’autres espèces animales inquiètent hautement les autorités. Il y a quelques semaines, la presse rapportait les cas des escargots géants d’Afrique. Pour les autorités, cette espèce qui se reproduit à une vitesse incroyable menace également l’écosystème de la région. Le mollusque a un appétit vorace et peut déguster plus de 500 types de plantes différentes. Un nouveau challenge donc pour la flore de la région mais aussi les cultures et autres projets agricoles. Pis l'espèce a la capacité de transmettre un agent pathogène diffusant une sorte de méningite. Même si les populations peuvent apporter leur soutien, il leur est demandé d'éviter de manipuler ces escargots pour éviter tout problème. Il faut indiquer qu'un escargot géant d'Afrique peut pondre jusqu'à 2000 oeufs par an. Une faculté qui explique l'augmentation record du nombre d'escargots en si peu de temps.