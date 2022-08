C'est une des plus grosses stars de l'afrobeat dans le monde. Avec ses compatriotes, Davido, Burna Boy, Wizkid pour ne citer que ceux-là, Kizz Daniel est une star parmi les stars. En Tanzanie depuis quelques jours pour des prestations il vient d'être arrêté aux dernières nouvelles. Le chanteur et compositeur Oluwatobiloba Daniel, alias Kizz Daniel, aurait été arrêté en Tanzanie parce qu'il ne s'est pas présenté à un concert payant dans le pays.

Les fans du chanteur qui s'étaient rassemblés sur le lieu sont partis en colère et ont saccagé l'endroit. Des vidéos de l'assaut des fans ont été diffusées sur la toile. Le chanteur du tube Buga devait se produire au Warehouse, Old Nextdoor Arena en Tanzanie, dimanche soir, dans le cadre de sa tournée mondiale Afro Classic rapporte le site punchng. Dans une autre vidéo très largement publiée sur la toile, on y voit le chanteur escorté par des forces de l'ordre dans une voiture de la police. Des fans en colère hurlaient après le chanteur.

"La dernière fois que j'ai dit que Kizz Daniel devait payer, certaines personnes m'ont critiqué. Nous y revoilà. Le talent seul ne suffit pas. S'il y a quelque chose qui cause ces problèmes constants, il doit être corrigé." a lâché un internaute sur twitter. Pour l'heure pas de communication officielle du service de l'artiste. D'après certaines sources relayées par la presse nigériane. Il aurait percú 5000$ pour le concert. Il serait poursuivi pour rupture de contrat. Ci-dessous la vidéo de son arrivée au poste de police escorté par les forces de l'ordre.