Au Bénin, les préparatifs pour les prochaines élections législatives vont bon train. L'Agence nationale d'identification des personnes (Anip) chargée de confectionner la liste électorale informatisée (Lei) est à pied d'œuvre. Elle a déjà publié la Lei provisoire. Cette liste restera affichée dans les centres de vote pendant 15 jours , c'est à dire du 08 au 22 septembre 2022. La Coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix (Coscep) suit de près cette phase du processus électoral via ses équipes déployées sur le terrain. Elle a récemment sorti un communiqué dans laquelle, elle fait part de ses observations et formule des recommandations.

Pour que les listes restent consultables jusqu'au 22 septembre 2022

La Coscep dit avoir constaté que l'Agence nationale d'identification des personnes (Anip) accuse du retard dans l'affichage de la Lei provisoire au niveau de certaines localités. Il relève aussi que les listes sont lisibles et qu'il n'y a pas de présence inhabituelle des forces de sécurité dans les centres de vote. Aucune manifestation de violence n'est également signalée. La Coscep recommande par ailleurs à l'Anip de travailler à assurer la sécurité des listes affichées de sorte à ce qu'elles restent en bon état et consultables par les citoyens, jusqu'au 22 septembre, date de la fin de la période de publication.

Des mesures doivent aussi être prises par l'Agence pour assurer aux personnes en situation de handicap l'accès à ces listes, suggère le communiqué de la coalition des organisations de la société civile pour les élections et la paix. La Coscep recommande également à l'Anip de déployer plus d'agents dans les arrondissements pour recevoir les plaintes des électeurs et s'assurer que les agents sur le terrain sont formés et disposent du matériel nécessaire , améliorer la capacité des serveurs en ligne pour que davantage de personnes puissent accéder à la leip en ligne et prolonger la période de publication de cette liste dans les communes où elles ont été détruites ou retirées.