Le Chant d’Oiseau de Cotonou a accueilli le vendredi 23 septembre 2022 un atelier de réflexion sur le thème : « Culture démocratique et engagement au travail par la jeunesse ». Cet atelier a été organisé par l’Institut des Artisans de justice et de paix (IAJP) en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer et l’Université d’Abomey-Calavi ( Uac) . Le Directeur de l’ IAJP/Chant d’ Oiseau, le Père Eric Arnaud Aguénounon a, dans ses mots de bienvenue, exprimé d’abord de vive voix toute sa gratitude à Dieu qui tisse soigneusement la trame de notre existence et qui lui donne du relief à la mesure de son immensité.

Sa gratitude est allée également à l’égard de tous les acteurs qui, dans l’ombre de la discrétion ou sous les projecteurs des responsabilités qui leur incombent, ont œuvré vaillamment à la tenue de la 7ème édition de cette journée de réflexion et de formation qui ouvre les jeunes à l‘espérance d’un monde et d’une société meilleure. Pour le Directeur de l’IAJP/CO, l’objectif de cet atelier de réflexion et de formation, c’est de consolider nos acquis démocratiques et d’insuffler un nouvel élan à la culture du travail de notre pays, le Bénin et par ricochet en Afrique . C’est pourquoi, selon le Père Eric Arnaud Aguénounon, l’institut dont il dirige s’offre l’heureuse occasion de penser, de bousculer les lignes, de sortir des sentiers battus pour tracer un nouvel horizon paradigmatique. Pour lui, nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants.

Quant au Professeur Nadia Fanou Fogny, représentant le Recteur de l’Uac, s’il y a un concept qui a eu diverses applications et définitions depuis la nuit des temps, c’est bien le travail . Pour elle, il est transversal et il commence dès la conception de l’Homme. Elle a expliqué que dès la naissance, on va éduquer l’enfant par le travail et lui apprendre à téter, à marcher, à s’amuser, à socialiser, à étudier et à travailler. Elle a laissé entendre que dans le monde universitaire notamment celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, le travail est bien l’un des fondements du lien entre apprenants, enseignants, formateurs et chercheurs.

Procédant à l’ouverture de cet atelier, Monseigneur Aristide Gonzalo, Evêque de Porto-Novo en charge de Justice et Paix au sein de la Conférence Episcopale du Bénin a affirmé que « séduite par les appâts de la facilité et hantée par les crises qui ébranlent les assises de notre culture démocratique déjà vieille de 32 ans, notre jeunesse sombre malheureusement dans de nombreux travers ». Pour l’Evêque de Porto-Novo, cette jeunesse qui constitue la fine fleur de notre pays est, pour emprunter les mots du Pape François, «la fenêtre à travers laquelle l’avenir entre dans le monde et la jeunesse nous propose donc de grands défis ».

Selon l’Evêque Aristide Gonzalo, «nous sommes astreints à une prise de conscience et de responsabilité vis-à-vis du potentiel juvénile qui constitue la famille de notre patrie » et que notre société a le devoir d’informer et surtout de former notre jeunesse aux valeurs du travail bien fait qui constituent une cité démocratique à visage humain. « Travail et démocratie sont liés par la volonté et le destin des hommes et des femmes de notre temps de participer au développement humain intégrale par l’éducation, la formation et sensibilisation régulière » a-t-il lâché avant d’ajouter que la jeunesse peut être avertie des défis actuels à relever et auxquels elle n’échappera point.

Il faut des communications telles que « La culture démocratique, contexte pour un engagement motivé dans le travail » et « Le travail en équipe entre individualité et synergie en démocratique » ont été respectivement développées aux étudiants par le Professeur Hygin Kakaï et l’ancien Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi , Maxime da Cruz