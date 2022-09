A quatre années de la fin de son second mandat, des voix ont commencé à se lever au sein de la mouvance présidentielle pour souhaiter un 3ème mandat pour l’actuel Président de la République du Bénin, Patrice Talon. Reçu dans l’émission « Cartes sur table » de la Radio privée Océan Fm, le président de l’Alliance Iroko et désormais membre du parti Bloc Républicain (BR), Bertin Coovi a émis le souhait que le Président de la République du Bénin, Patrice Talon fasse un 3ème mandat. Comme entre autres raisons évoquées par l’acteur politique désormais membre du Bloc République, l’actuel Chef de l’Etat béninois fait bien le travail et est dans une dynamique où il ne pourra pas terminer en 2026 l’œuvre exaltante qu’il a commencé depuis son accession au pouvoir en 2016.

C’est pourquoi Bertin Coovi souhaite un troisième mandat pour Patrice Talon parce qu’il fait bien. Le Président de l’Alliance Iroko a tenu à préciser qu’il ne dit pas que «si aujourd’hui, il n’est pas là, le Bénin va cesser d’exister ». Mais, il a fait savoir qu’il est dans une dynamique où il ne croit pas qu’en 2026, il aura fini ce qu’il a entamé et un autre à sa place ne pourrait aisément poursuivre ses œuvres. C’est pour cela qu’il lui souhaite un 3ème mandat sans toutefois l’y obliger. Son vœu le plus cher est que Patrice Talon accepte d’avoir un autre mandat en 2026. Bertin Coovi veut que la Constitution béninoise soit encore révisée. Pour lui, il faut que notre Constitution soit revue car, selon lui, elle n’est pas le Coran, ni la Bible. C’est pourquoi, il sollicite auprès du peuple béninois lors des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 de donner au Bloc Républicain les deux tiers des députés à l’Assemblée nationale afin qu’ils puissent aligner la Constitution sur les conditions qui les préoccupent. L’actuel membre du BR a laissé entendre que « Patrice Talon n’a jamais dit qu’il est candidat » et que « c’est si c’est Patrice Talon qui le dit, que ce sera un péché ». Pour lui, il a le droit de le souhaiter et que « c’est un vœu ». Il a déclaré qu’« on n’a jamais arrêté quelqu’un pour des intentions » et qu’il souhaite et émet des idées. Maintenant, selon lui, si la Constitution ne le permet pas, on ne pourrait la violer, s’il y a une somme optimum de Béninois qui trouvent qu’il a raison, ils iront. Mais Bertin Coovi tient à ce qu’il faut envisager à convaincre Patrice Talon pour la révision à nouveau de la Constitution béninoise.

Bertin Coovi se trompe d’époque

Cet appel de Bertin Coovi au premier magistrat du pays pour un 3ème mandat est un appel anti-démocratique parce qu’il viole

