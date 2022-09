Le directeur de l’Agence nationale pour l’Emploi (ANPE) Urbain Amègbédji était hier dimanche 18 septembre, sur le plateau de l’émission « Zone Franche ». L’acteur politique membre de l’Union progressiste a inévitablement parlé de la fusion entre le Parti du Renouveau démocratique et sa formation politique. Il a ensuite balayé d’un revers de main les rumeurs sur une guéguerre entre le Bloc Républicain et l’Union Progressiste. Une rumeur née à cause de l’adhésion de certaines personnalités du BR à l’UPR. Pour Urbain Amègbédji, il est clair que l’UP ne débauche personne.

"A aucun moment nous ne travaillerons à détruire ce système qu’on a construit "

Elle « ne fera pas l’affront d’aller débaucher des personnes dans les rangs de la mouvance. Nous n’avons aucune intention de faire du débauchage » a-t-il assuré. Urbain Amègbédji fait plutôt savoir que c’est son parti qui est sollicité par des personnalités, aussi bien de la mouvance que de l’opposition. Ce n’est donc pas « l’UP qui les débauche » a-t-il justifié. Pour lui donc, l’UP n’a pas à s’excuser du fait que son offre politique plaise à plusieurs personnes. « Nous nous honorons de cela. Nous avons été acteur de la réforme du système partisan et à aucun moment nous ne travaillerons à détruire ce système qu’on a construit » a-t-il assuré.

L’UP ne travaille pas à « devenir un parti unique, c’est pour cela que nous ne démarchons pas , nous ne débauchons pas, mais nous nous honorons de ce que les gens nous aiment bien » a-t-il ajouté. Quand on l’interroge sur les raisons de ces ralliements, il explique que c’est un tout composé de l’offre politique, du programme, et des responsables de l’UPR.