Secoué depuis quelques semaines par des vagues de démission, le Bloc Républicain n’est guère à l’abri d’une grande crise de confiance. De sources proches du parti, un membre du Bureau Politique du parti a été mis à l’écart par le Secrétaire Général pour ses accointances avec un membre démissionnaire du même bureau. Raymond Fafoumi est-il toujours membre du Bureau Politique du Bloc Républicain ? En fin de semaine dernière, l’ancien maire de la commune d’Ifangni a été simplement soustrait du forum whatsapp du Bureau Politique.

Si aucune note officielle du parti n’a encore consacré cette mise à l’écart, cette mise à l’écart s’apparente bien à une suspension ou, plus grave, une exclusion. Joint au téléphone, l’intéressé a dit prendre acte de cette décision et se réserve pour les jours à venir une déclaration sur le sujet. Militant et membre fondateur du BR qu’il a rejoint à sa création, Raymond Fafoumi, ancien maire de la commune d’Ifangni dans la 21è circonscription électorale.

C’est justement son appartenance au département du Plateau et sa proximité avec quelques membres démissionnaires du parti qui expliquent cette mise à l’écart. Selon des sources proches du parti, il sera toujours en intelligence avec un des proches du ministre de la culture Jean Michel Abimbola. Faut-il le rappeler, deux députés du BR tous du département du Plateau et proches du ministre suscité ont rejoint l’UPR la semaine dernière pour rester fidèle à leur leader tombé en disgrâce avec le BR depuis plus d’un an.