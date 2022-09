Le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, était face à la presse hier vendredi 16 septembre 2022 à Cotonou. Il a abordé plusieurs sujets d'intérêt national avec les professionnels des médias en ligne, notamment le sujet relatif aux infrastructures routières. M Houngbédji a donné des nouvelles du projet de construction du contournement nord-est de Cotonou et du nouveau pont de Porto-Novo. Selon ses dires, ces projets n'ont pas été jetés aux oubliettes.

"On va lancer en 2x2 la section Sèmè - Porto-Novo avec un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo "

"Le projet de Contournement Nord-est de Cotonou, il reste entièrement d'actualité. Dans quelques semaines, on va lancer en 2x2 la section Sèmè - Porto-Novo avec un nouveau pont sur la lagune de Porto-Novo qui sera fait en 2 x2 voies et qui va être autrement dimensionné pour développer le transport fluvial "a t-il fait savoir à ses vis-à vis . Il a aussi parlé du démarrage imminent d'autres chantiers à l'instar de la reprise entière du tronçon Calavi Kpota-Hêvié, la reconstruction du pont sur le fleuve Djonou à Godomey, la réhabilitation des bretelles au bas de l’échangeur de Godomey, la reconstruction en 2x2 voies du tronçon Missessinto-Allada et l’aménagement et de bitumage de 335 Km de routes dont celle Kota-Kouandé dans la région septentrionale du pays.

Inutile de rappeler que le projet du contournement Nord-est de Cotonou a pour but de décongestionner divers axes routiers. Il prend son encrage au Carrefour Kpota et passe par la berge lagunaire, la parallèle Rn°2, Mènontin, le cimetière d’Akpakpa, Sèkandji et débouche sur le carrefour Sèmè.