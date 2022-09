La prochaine Coupe du monde se déroulera, dans quelques mois, au Qatar. L’événement mondial se tiendra à partir du 20 novembre 2022 dans le pays du Moyen-Orient, en présence des supporters qui viendront du monde entier. Pour que tous les événements se passent dans de bonnes conditions, les autorités qataries ont fixé les règles à suivre dans un document intitulé, « Qatar – Do’s and Don’ts 2022» (à faire et à ne pas faire en français). Il fait 16 pages et on peut notamment y lire qu’« une grande partie du code pénal est basée sur la charia, il est utile d’en avoir conscience ». Au nombre des règles figurant dans le document, le Qatar donne plus d’informations concernant la consommation d’alcool, qui est régulée.

Il faut éviter tout contact avec les femmes

La bière sera disponible sur un intervalle d’heures précises. Selon les autorités, elle ne sera disponible qu’entre 18h30 et 1h du matin, seulement dans les fan zone. Par ailleurs, les alentours des stades sont également autorisés à vendre de la bière avant et après les matchs. Par contre, elle est interdite à l’intérieur des stades. Le document n’a pas manqué de souligner que l’état d’ivresse est interdit. Le « Qatar – Do’s and Don’ts 2022» fait également savoir qu’il faut éviter tout contact avec les femmes. Il précise que : « Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance », tout en ajoutant que le fait de serrer la main n’est pas bien sur le plan religieux.

Les femmes doivent porter les jupes longues

Il est également « jugé impoli et inapproprié » de fixer un Qatari ou encore de faire usage de sa main gauche pour manger. En ce qui concerne le style vestimentaire, il est interdit de porter des vêtements qui couvrent les épaules ainsi que les genoux. Les femmes doivent, quant à elles, porter des jupes longues ou des pantalons et un haut qui recouvre la poitrine et la nuque. Pour rappel, la publication du document sur les règles à suivre lors de la Coupe du monde 2022, intervient plusieurs mois après que Qatar ait interdit, toujours dans le cadre de l’événement mondial, les relations sexuelles hors mariage. D'après les officiels, les personnes non mariées surprises en position indélicate durant la coupe du monde risquent une peine de sept ans de prison.