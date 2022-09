Cristiano Ronaldo tient-il toujours le coup sur un terrain de football ? Critiqué ces derniers temps, empêtré dans des problèmes avec Manchester United, ce dernier subit des critiques de toutes parts pour la qualité de son jeu. L'Ancien joueur de Liverpool, Steve Nicol fait partie des détracteurs de la star. En cause, la prestation de Cristiano Ronaldo lors du match contre le Real Sociedad jeudi dernier en Ligue Europa. Pour l'ancien joueur, 4 fois champion en Angleterre avec Liverpool, il y a un problème avce Cristiano Ronaldo.

« Je vais être honnête, quand vous parlez du match, la seule chose que j’ai dans la tête, c’est Ronaldo qui part seul au but et se fait rattraper par deux joueurs... C’est un peu ce qui me vient à l’esprit. Et il a eu une autre grosse opportunité. Il a eu quelques autres occasions, pas aussi bonnes que celle-là, mais il manquait juste quelque chose. Il n’y avait pas grand-chose entre les deux équipes, pas beaucoup d’occasions dans le match. Mais c’est la seule chose à laquelle je peux penser. Le fait que Ronaldo partait seul au but et qu’il faisait chacune de ses 36 ou 37 années. » a lancé Steve Nicol sur ESPN.

Il y a quelques semaines, une folle rumeur de recrutement à l'OM avait été distillée sur la toile. Le journaliste italien Niccolo Ceccarini était parmi ceux qui disaient que cette arrivée était possible. Le site footmarseille.com a pour finir rétabli la vérité sur son compte twitter: « Son salaire est bien trop élevé pour des formations comme l'OM et il y a fort à parier qu'il poursuivra avec les Red Devils ces prochaines semaines ».