Les autorités américaines continueront de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", indique une déclaration écrite du secrétaire d'État américain Antony Blinken, suite à l'annonce d'une mobilisation partielle en Russie. "L’annonce par [président Vladimir] Poutine d’une mobilisation partielle des citoyens russes en les envoyant combattre en Ukraine reflète les difficultés du Kremlin sur le champ de bataille, l'impopularité de la guerre et la réticence des Russes à combattre", a fait savoir M. Blinken dans ce communiqué.

"Les États-Unis, nos alliés et partenaires de la communauté internationale condamnent la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine, nous continuons de soutenir l'Ukraine et son peuple. Ensemble, nous avons fourni à l'Ukraine un soutien constant et important dans sa défense, nous poursuivrons ce soutien indéfectible au peuple ukrainien aussi longtemps que nécessaire", a ajouté le chef de la diplomatie américaine.

Le président Poutine a annoncé la mobilisation partielle en Russie dès le 21 septembre. Suite au discours de Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a souligné que ce sont 300.000 réservistes qui seront engagés dans l’opération militaire pour, précise-t-il, contrôler la ligne de contact et les territoires libérés. (Tass)