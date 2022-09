Les compagnies pétrolières russes sont prêtes pour un embargo de l'UE sur les importations de pétrole russe en décembre. La Russie a l'intention de maintenir les niveaux de production actuels, a déclaré le vice-premier ministre russe Alexandre Novak aux journalistes. "Nos entreprises sont au courent à propos de décembre, elles s'y préparent. Elles tiendront certainement compte de [ce qui se passera en] décembre. Et par conséquent, tous nos plans sont construits pour maintenir les niveaux actuels", a-t-il déclaré.

Plus tôt, le chef de Gazprom Neft, Alexandre Dioukov, a déclaré que la société était prête à l’embargo en décembre et travaillerait dans les nouvelles conditions. Le 3 juin, le Conseil de l'UE a adopté le sixième paquet de sanctions contre la Fédération de Russie, y compris un embargo reporté sur les livraisons maritimes de pétrole et de produits pétroliers en provenance de Russie. L'interdiction d'approvisionnement en pétrole offshore a été reportée de six mois, jusqu'à début décembre, pour les produits pétroliers - de huit mois, jusqu'en février 2023. La Bulgarie pourra recevoir du pétrole et des produits pétroliers russes par voie maritime jusqu'à la fin de 2024, la Croatie pourra acheter du gazole jusqu'à la fin de 2023.

Des exemptions temporaires de l'embargo pétrolier sont prévues pour les importations de pétrole par oléoducs pour les États de l'UE qui, en raison de leur situation géographique, souffrent d'une dépendance particulière vis-à-vis des approvisionnements russes et n'ont pas d'options alternatives viables. Ces pays comprennent principalement la Hongrie et la Slovaquie. Une autorisation spéciale à leur égard sera valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise par le Conseil de l'UE. (Tass)