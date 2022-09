C’est désormais un luxe pour un ménage à revenu modeste de se nourrir en viande de bétails. Du coup, les populations se rabattent sur le fromage produit à base du soja. Malgré les efforts du gouvernement pour maîtriser l’augmentation vertigineuse des prix des produits de grande consommation, les commerçants véreux ne lâchent toujours pas du lest. Bien au contraire, le panier de la ménagère continue de s’amenuiser, au grand dam, des plus démunis. Des produits tels que le riz, l’igname, le haricot et autres ont augmenté de prix sur les différents marchés ou étals à Parakou.

Pour acheter la viande de bœuf et du mouton, il faut débourser 2500 à 3000 FCFA le kilogramme. Même montant pour acheter le poulet local à Parakou. Par contre, le prix du fromage fabriqué à base de lait de vache est cédé à 600 ou 800 FCFA. Les consommateurs, incapables de débourser de telles sommes, se rabattent sur la consommation de fromage fabriqué à base de soja. Presque tous les foyers ont remplacé la viande de bétail par ce produit riche en protéine et très bon marché. Dans les lieux de vente de nourriture, les clients n’hésitent plus à demander cet aliment qui autrefois était à peine visible dans les marmites des bonnes dames. De gros morceaux sont vendus à 50 et 100 FCFA au grand bonheur des consommateurs. Du coup, cette nouvelle denrée alimentaire connait aussi, sa part de cherté, tout comme les poissons, poulets et ailerons importés. De folles rumeurs sur le projet du gouvernement relatif à l’augmentation des salaires des travailleurs s’invitent dans le débat pour tenter d’expliquer les raisons de cette inflation.