Après sa sortie de prison, il y a quelques mois, Fred Houénou, l'ancien membre des Forces Cauris pour le Développement du Bénin (FCDB) a adhéré récemment au Bloc Républicain, un parti de la mouvance présidentielle. Invité de l'émission "Face à l'opinion " de Binews, l'homme a expliqué les raisons de son adhésion au BR. Il n'a également pas échappé aux questions des journalistes de cette webtv, sur les propos tenus par Bertin Koovi. En effet, ce dernier s'est dit favorable à un troisième mandat de Patrice Talon.

"C'est plus difficile pour un parti qui soutient les actions du chef de l'Etat"

Membre du BR, comme Fred Houénou, Bertin Koovi, a t-il raison de dire tout haut sa pensée et le Bloc Républicain , doit-il le rappeler à l'ordre, vu que la constitution n'autorise que deux mandats à un chef d'Etat au Bénin? Pour Fred Houénou, la réponse est sans ambages: "C'est plus difficile pour un parti qui soutient les actions du chef de l'Etat. C'est très difficile parce que lorsque quelqu'un parmi vous dit que le chef de l'Etat que vous soutenez, fasse peut-être plus de mandat que prévu. ce n'est pas à vous de dire que vous n'êtes pas d'accord". Il ajoute qu'il ne revient pas au parti de rappeler à l'ordre quelqu'un qui agit hors du cadre constitutionnel.

Il y a selon lui, des institutions de la République qui doivent rappeler à l'ordre l'individu qui le dit et peut-être le parti. Au cas où le parti recevrait un rappel à l'ordre de la Cour constitutionnelle, le parti ramènera à l'ordre ceux qui tiennent de tels propos. Mais si la haute juridiction n'en fait pas une préoccupation, "Si personne ne le fait, pourquoi voulez-vous que le parti le fasse, au risque de devenir sans le savoir l'ennemi de celui qui dit que la dynamique qui gouverne continue au-delà" s'interroge M Houénou.