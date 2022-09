Du 20 au 23 septembre, s'est tenue la 77ème Assemblée générale des Nations Unies à New York (Etats-Unis). A l'occasion, le Bénin via son représentant permanent Marc Hermanne Araba, a tenu un discours devant l'Assemblée. On retient que le pays de Patrice Talon est pour l'arrêt des combats en Ukraine.

Afin de "préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire"

En matière de paix et de sécurité, premier pilier de notre organisation, sur le plan global, une action de notre part, de l'avis de ma délégation et conformément à la position clairement exprimée par l'Union africaine, appelle au respect impératif du droit international , de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Aussi exhortons-nous instamment les parties en conflit à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire" a déclaré le diplomate béninois à la tribune des nations Unies. En mars dernier, le Bénin et plusieurs autres pays siégeant au Conseil des droits de l'homme de l'Onu avaient voté une résolution en faveur d'une commission d'enquête internationale sur les violations des droits humains et du droit humanitaire en Ukraine.

Outre la Guerre en Ukraine, le représentant permanent du Bénin à l'Onu a exprimé le soutien de son pays aux initiatives diplomatiques en cours pour le création d'un Etat palestinien "viable, doté des attributs de la pleine souveraineté internationale et vivant dans une coexistence pacifique avec Israël". Le Bénin a également appelé à la levée du blocus imposé à Cuba et à la normalisation des relations entre les Etats-Unis et cet Etat insulaire des Caraïbes. Il insiste sur le fait que ces deux pays sont des partenaires chers au Bénin. Rappelons que cette sanction américaine est en vigueur depuis février 1962. Presque 60 ans d’embargo donc. l’administration Biden aurait fait savoir en juin dernier, que Cuba n’était pas "une priorité ".