Il est bon de noter que la recherche dans le domaine du CBD en est encore à ses balbutiements, bien qu'il existe déjà de nombreuses études sur le CBD. En effet, dans la plupart des cas, les résultats sont très positifs, mais ils ne conduisent pas à des preuves scientifiques claires. Essentiellement, les nombreuses petites études ne sont que des pièces du puzzle qui peuvent éventuellement aider à construire une vue d'ensemble et finalement fournir des preuves de l'efficacité du CBD. Il reste encore beaucoup de recherches à faire avant qu'il ne soit enfin prêt. Le fait que l'effort en vaut la peine est démontré par les nombreux petits résultats déjà obtenus, ainsi que par les rapports des utilisateurs. De grandes choses peuvent encore être attendues du CBD. Ce n'est pas seulement l'avis des utilisateurs, mais également celui de la plupart des scientifiques.

L’huile de CBD en gélules

À propos du produit: les comprimés de CBD sont souvent assimilés à des gélules de cannabidiol. Mais, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que l'ingrédient soit le même, le CBD contenu dans le produit est traité d'une manière différente. Dans les comprimés de CBD, il n'y a pas d'huile, mais du cannabidiol à l'état pressé provenant des fleurs et des feuilles de la plante de cannabis sativa. Comme pour le THC, la plante de chanvre est toujours femelle.

Utilisation: Prendre simplement avec une gorgée d'eau ou une autre boisson non alcoolisée. Comme ils sont pour la plupart insipides et inodores, ils conviennent aux personnes qui n'aiment pas particulièrement l'arôme du cannabidiol.

Dosage: Les comprimés de CBD sont particulièrement faciles à doser, au milligramme près. Comme les autres pilules, elles sont facilement prises avec une gorgée d'eau. La hauteur de la posologie dépend de votre expérience individuelle ou (si prise en consultation) de la recommandation de votre médecin. Si vous débutez avec le CBD, commencez toujours par une très petite quantité et voyez comment votre corps réagit.

Particulièrement efficace pour: Ils pourraient entraîner une amélioration de votre bien-être général.

Légalité et disponibilité du produit CBD: Vous pouvez maintenant trouver des comprimés CBD relativement facilement. Ils sont disponibles dans les boutiques en ligne, les magasins d'aliments naturels, les pharmacies ou les magasins spécialisés et sont légaux en Europe (comme toujours, sous certaines conditions). Étant donné que les fournisseurs allemands sont soumis à des exigences strictes, vous pouvez être sûr qu'ils sont de bonne qualité. En plus du pays d'origine, vous pouvez utiliser la teneur en ingrédients actifs, les avis des utilisateurs et les ingrédients supplémentaires comme guide lors de l'achat.

Légalité et disponibilité du produit CBD: Puisqu'une bonne poudre de CBD de haute qualité ne contient aucune trace de THC, les cristaux sont légaux. Vous pouvez donc les acheter dans des magasins spécialisés sans certificat.

Les comestibles CBD — Edibles

À propos du produit: ce sont des produits à base de cannabidiol adaptés à la consommation. Il s'agit notamment des gommes CBD (oursons gommeux), du chocolat, des bâtonnets de miel, des sucettes, mais également des boissons telles que le café, la bière, le vin et le thé CBD.

Utilisation: Le nom dit tout. Vous pouvez simplement manger des produits comestibles au CBD — ou les boire.

Dosage: Le dosage est moins dépendant de votre goût. Vous devriez plutôt décider quels aliments contiennent beaucoup de CBD et lesquels en contiennent peu. Les oursons gommeux (dans la gamme des milligrammes à un chiffre), par exemple, n'ont souvent qu'une petite proportion, tandis que le chocolat au CBD (dans la gamme des milligrammes à 100 chiffres) a généralement une proportion élevée. Bien sûr, en tant que maniaque du chocolat, vous êtes libre d'en prendre une petite bouchée si vous faites partie de ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup de cannabidiol pour se détendre.

Particulièrement efficace pour: vous avez déjà appris que le vapotage du cannabidiol est le plus rapide. Avec les «edibles» au CBD, c'est exactement le contraire. L'effet ne se produit que 30 à 120 minutes après l'ingestion. Cependant, cela dure 2 à 4 heures de plus. En effet, le CBD, ingéré avec d'autres aliments, ne peut être absorbé par le corps que petit à petit.

Nous pouvons affirmer avec certitude que les produits comestibles ont un effet anti-inflammatoire et antibactérien. En raison des résultats encore insuffisants de l'étude, les domaines d'impact suivants doivent encore recevoir un point d'interrogation. Cependant, il existe de plus en plus de preuves que les produits comestibles au CBD peuvent potentiellement aider dans les conditions suivantes: anxiété, trouble obsessionnel-compulsif, douleur, migraines, arthrite, insomnie, asthme, maladie du foie, diabète et SSPT. Très similaire aux produits mentionnés ci-dessus, juste pour ceux qui ont la dent sucrée.

