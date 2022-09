Une semaine folle démarre à l’Union Progressiste Le Renouveau (UPR) et au Bloc Républicain(BR). Les deux partis de la majorité présidentielle ont lancé des appels pour l’enregistrement des candidatures à l’interne. Il s’agit d’une étape cruciale à laquelle se peuvent échapper tous ceux qui aspirent à être députés. Le vendredi 30 septembre, c’est une date qui fait courir les militants et militantes des deux partis de la mouvance. C’est en effet, la date retenue par les deux partis pour recueillir les dossiers de candidature pour les élections législatives de janvier 2023.

En effet, dans le cadre de ces élections, les deux partis ont mis en place chacun une politique interne d’enregistrement des dossiers de candidature. Lesdits comités mis en place ont pour rôles de recueillir tous les dossiers de candidature, de vérifier la présence des pièces, de classer les dossiers par circonscription électorale. Il s’agit d’un travail fastidieux qui consiste à vérifier par dossier la présence de toutes pièces exigées par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et de faire un inventaire du nombre de candidatures par circonscription électorale. Compte tenu de l’engouement que suscite cette élection dans les états-major de ces partis, il y a fort à parier qu’il y aura une inflation des candidatures. L’augmentation du nombre de sièges de députés qui est passé de 83 à 109 mais aussi la possibilité donnée à tous ceux qui le veulent de déposer leurs dossiers rallument la fougue et la détermination politique de plusieurs militants qui voient une aubaine pour devenir député.

Dérapage

Depuis quelques jours, ça court dans tous les sens pour la mobilisation des pièces. Les potentiels candidats sont assez nombreux et la constitution du dossier les secoue énormément. Mais beaucoup de potentiels candidats n’ont pas bien compris les limites des compétences de ces comités. Pour eux, lesdits comités sont chargés de sélectionner les dossiers de ceux qui seront positionnés sur les listes. Et cette mauvaise compréhension des choses a ravivé les intrigues. Selon des informations concordantes recueillies au sein de ces deux partis, le rôle desdits comités prend fin s’ils finissent de recueillir les candidatures. Ils ne sont pas chargés de procéder à une sélection de dossiers, encore point de procéder à des positionnements. Ce dernier travail revient à une autre instance plus haute qui fera une sélection en toute discrétion et en intelligence avec des responsables politiques au haut niveau.