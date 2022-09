Dans le cadre des matchs des journées Fifa du mois de Septembre 2022, les Ecureuils du Bénin affronteront à Rabat au Maroc le 24 septembre 2022 les Mourabitounes de la Mauritanie et le 27 septembre 2022 les Barea de Madagascar. C’est dans ce cadre que le sélectionneur national par intérim du Bénin, Moussa Latoundji a rendu publique, ce lundi 12 septembre 2022 à la salle de Conférence de presse du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou , la liste des vingt trois (23) Ecureuils du Bénin qui vont disputer les deux rencontres contre la Mauritanie et Madagascar.

Il faut signaler que sur cette liste dévoilée par Moussa Latoundji, on note au sein de l’effectif de la sélection nationale béninoise, le grand retour du capitaine Stéphane Sessègnon et de Cèbio Soukou. Florentin Gbémaïto des Buffles Fc du Borgou signe aussi son entrée dans l’écurie de l’équipe nationale. Mais ce qu’il faut remarquer, c’est l’absence de certains «cadres » des Ecureuils du Bénin tels que Khaled Adénon, Steve Mounier, Mickaël Poté, Désiré Azankpo, le gardien de but Marcel Dandjinou.

Pour Moussa Latoundji, puisque les Béninois connaissent déjà ces joueurs, il est obligé de tester d’autres joueurs afin d’avoir des doublures à chaque poste. Le sélectionneur national par intérim du Bénin a laissé entendre qu’après deux sorties infructueuses du Bénin dans les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2024, il veut «gagner les matchs et bien gagner les matchs, ceci pour mettre en confiance les Béninois ».

Liste des 23 Écureuils convoqués par Moussa Latoundji

1- Saturnin Allagbé

2- Loukman Farou Moussa

3- Marcel Serges Obassa

4- Youssouf Assogba

5- Chamouss Dine Chaona

6- Sègla Florentin Gbémaïto

7- Cédric Hountondji

8- David Kiki

9- Yohan Roche

10- Mohamed Tijani

11- Olivier Verdon

12- Jordan Adéoti

13- Salim Bawa

14- Mattéo Ahlinvi

15- Sêssi d’Almeida

16- Junior Olaïtan

17- Stéphane Sessegnon

18- Yannick Aguemon

19- Samson Akiyoola

20- Ange Josué Chibozo

21- Jodel Dossou

22- Cébio Soukou

23- Aiyegun Tosin