Au Niger, des manifestants ont scandé des slogans hostiles à la France et souhaitent que la présence militaire française soit remplacée par celle russe. La manifestation qui a eu lieu dans les rues de la capitale nigérienne ce dimanche a enregistré la présence de plusieurs centaines de personnes. Au cours de cette manifestation pacifique, les participants déclaraient notamment « Barkhane dehors », « À bas la France », « Vive Poutine et la Russie ». On retient également que, nombreux d’entre eux ont brandi des drapeaux de la Russie ainsi que des pancartes hostiles à la France et à Barkhane.

La France accusée de soutenir les "djihadistes"

Les organisateurs de cette manifestation accusent notamment la France de soutenir les actes commis par les groupes terroristes dans les pays du Sahel. Pour eux, l’ancienne puissance coloniale apporte son soutien aux « djihadistes qui ont répandu le terrorisme partir du Mali » et dans les autres pays limitrophes. « Il y a des slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane au Niger qui aliène notre souveraineté et qui est en train de déstabiliser le Sahel », a confié à ce sujet Seydou Abdoulaye, le coordonnateur du Mouvement M 62 ayant organisé la marche.

"Il y a un ennemi, c'est la France"

Rappelons que ce n’est pas la première fois que de telles manifestations anti-françaises ont été organisées dans ces pays africains. Au Mali, les autorités ont souhaité le départ de la force Barkhane mise sur pied pour lutter contre le terrorisme. Face à tout ceci, la France avait réagi par le biais de son président Emmanuel Macron. « Il y a un ennemi, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord, c'est trop facile », a-t-il déclaré à la fin du mois d’août au cours d’un déplacement qu’il a effectué en Algérie.« Je veux dire simplement la jeunesse africaine: expliquez-moi le problème et ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France », a-t-il poursuivi.