La campagne militaire russe en Ukraine se poursuit et pour gagner cette guerre, le Kremlin n'envisage pas de recourir à l'arme nucléaire. "Nous partons du principe qu'il ne peut y avoir de vainqueur dans une guerre nucléaire et cette dernière ne doit jamais être déclenchée" a fait savoir le président russe Vladimir Poutine en août dernier. Seulement les propos du chef du Kremlin, n'ont pas éteint les débats sur une probable utilisation des engins nucléaires en Ukraine. Invité sur une radio française, dénommée Radio Classique, le Général Vincent Desportes a indiqué que si Vladimir Poutine, utilisait "deux ou trois têtes nucléaires tactiques sur le territoire ukrainien", pour "arrêter, stabiliser le conflit, jamais l'OTAN ne réagira".

Une "guerre par procuration"

Il pense foncièrement que les Etats-Unis ne sont pas prêts à entrer "dans cette escalade et à sacrifier Washington, New York, San Diego et San Francisco pour Kharkiv". En clair, sur "un coup nucléaire tactique" de Poutine en Ukraine, l'OTAN ne bronchera pas selon le Général. Il admet que cette guerre ressemble à un conflit entre les Occidentaux (l'OTAN) et la Russie, mais c'est une "guerre par procuration". "Les américains, les Britanniques, les Européens, aident beaucoup l'Ukraine, mais c'est le sang ukrainien qui coule" et pour l'instant aucun de ces pays n'a versé une goutte du sang de ses ressortissants, fait-il remarquer.

"Une bombe nucléaire tactique, n'impliquerait pas une montée aux extrêmes" a réitéré le Général. Ce qui peut pousser l'OTAN à réagir selon lui, c'est l'attaque de ses cibles par l'armée russe. Rappelons qu'à Kharkiv, la région dont parle Vincent Desportes, l'Armée Ukrainienne a marqué des points face à l'armée russe. Elle a repris une bonne partie de ce territoire selon des sources concordantes. Le président ukrainien qui s'est rendu dans cette grande ville, la deuxième du pays, a promis la victoire à ses compatriotes.